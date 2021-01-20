انفجار عنيف يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قتل شخصان في انفجار عنيف هز اليوم الأربعاء وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وقال رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل.

وقال ألميدا للصحافيين إن “شخصين قتلا في انفجار تسبب في انهيار جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندلاع حريق في الداخل”.

وقال إن “المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز من المحتمل أن يكون سبب الانفجار”.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

ÚLTIMA HORA | Un fuerte explosión destroza un edificio en pleno centro de Madrid. Se ha producido a las 15:00 horas. Por el momento se desconoce si hay víctimas https://t.co/7TrQz5I77rpic.twitter.com/B6URyemjjQ — elDiario.es (@eldiarioes) January 20, 2021

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406031