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دراسة تؤكد فعالية لقاح “فايزر” ضد سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-20T22:23:28+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:23 مساءً
دراسة تؤكد فعالية لقاح “فايزر” ضد سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

كل الوطن – وكالات: ظهرت نتائج فحوص مختبرية أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت له شركتا “فايزر/ وبيونتك” سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم.

وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة “فايزر” الأمريكية الأسبوع الماضي.

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وفي الأسبوع الماضي، قالت “فايزر” إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يسمى إن501واي، والذي رصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406049

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