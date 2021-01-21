عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري مزودج وسط بغداد

كل الوطن – وكالات: أفاد مراسل روسيا اليوم في العراق بسقوط 28 قتيلا و73 جريحا على الأقل جراء انفجارين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.

ونقل المراسل عن مصادر أمنية تأكيدها أن هذه الحصيلة “شبه النهائية” مرشحة للارتفاع في الساعات القليلة القادمة، لوجود بعض المصابين في حالة حرجة.

وأكد أن انتحاريا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

من جانبه، صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان له، بأن الهجوم الثاني كان انتحاريا أيضا، مضيفا ان الانتحاريين فجرا نفسيهما بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.

وأكد مراسل روسيا اليوم أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

المصدر: RT + “واع”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406106