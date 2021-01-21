تسجيل الدخول

بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 2:48 مساءً
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد

وثقت كاميرا أحد المواطنين لحظة التفجير الانتحاري الثاني الذي هز الخميس ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغدادعشرات القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري مزودج وسط بغداد
وتظهر اللقطات التفجير الثاني الذي وقع وسط حشد من المواطنين، بعد وقت قليل من التفجير الأول.

وأكد الجيش العراقي أن كلا التفجيرين نفذهما انتحاريان، موضحا أن الإرهابيين فجرا نفسيهما بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.

اقرأ أيضا...

وأسفر الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران، حسب آخر المعلومات، عن سقوط 28 قتيلا و73 جريحا.

المصدر: RT + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406111

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.