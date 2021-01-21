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مرفت غزاوى: وأسكت عن الكلام المُباح

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 3:13 مساءً
مرفت غزاوى: وأسكت عن الكلام المُباح

كانت تغريدة كتبتها و لكن وجدت أن الموضوع يحتاج لبعض التفاصيل و الإيضاح ففضلت كتابة هذا المقال لعلني أوصل الفكرة لكم.

كنت في احد مراكز التسوق و عند المحاسب دفعت المبلغ نقداً فأعاد الباقي دون الهللات ، طلبتها منه فرماني بنظرة استنكار و أعادها لي بزيادة !!
و الهدف من طرح الموضوع هو المبدأ في الاساس و ليس القيمة المالية و انما القيمة الاخلاقية.

لو افترضنا حسن النية فإن هذا الشاب لم يتلقى التدريب الكافي على التعامل مع الزبائن و لا يعرف حقوقهم و لا واجباته ..ربما هذا هو الوضع مع علمي ان الجميع يمر بمرحلة التدريب و التأهيل من قِبل اماكن العمل ..و لكن ..ربما !

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و لو تحدثنا بالمنطق و الواقع فبأي حق يحتفظ بالهللات و ردة فعله الاستنكارية حين طلبتها منه و كأني أنا المخطئة !!
ثم بأي حق يعيد لي اكثر من المبلغ ، فهل هو يملك حق التصرف في عهدته المالية…و أين الأمانة ؟!

على حد علمي انه في نهاية اليوم تيم جرد الصناديق و مراجعة الحسابات فكيف سيتصرف هو ؟! إلا ان كان له طريقة ما !

و الآن نتحدث عن القيم و المبادئ الانسانية التي هم لا تقدر بمال ، نتحدث عن الضمير الذي يجعل الانسان يُراقب تصرفاته و يُقيم عمله ، الضمير الذي يجعله لا يقبل أن يحيد عن طريق الصواب مهما كانت الاسباب و مهما كثرت المُغريات.

طرحت الموضوع لعلنا نجد الحلقة المفقودة التي تجعل الصورة واضحة لدينا و نرى ما خفي علينا ، دمتم بخير ،،،،

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406114

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