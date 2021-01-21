روسيا: اختبارات اللقاح المشترك بين “سبوتنيك V” و”استرازينيكا” قد تبدأ في السعودية قريبا

كل الوطن – وكالات: أكد الصندوق الروسية للاستثمارات المباشرة أنها تعول على السعودية في جهوده الرامية إلى توزيع لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وأشار المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، إلى أن السعودية قد تضطلع بدور هام في مساعي إمداد دول المنطقة بـ”سبوتنيك V” واللقاح الهجين الذي يضم مكونات اللقاح الروسي ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية.

وقال دميترييف: “نبحث الآن مسألة توزيع “سبوتنيك V” في السعودية، وقد تصبح هذه الدولة مركزا لوجيستيا مهما جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لـ”سبوتنيك V” فحسب بل ولمزيجه مع أسترازينيكا”.

كما أكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة أن السعودية وأذربيجان ستصبح أول دولتين ستطلقان اختبارات اللقاح الهجين في أراضيها.

وصرح المسؤول بأن روسيا تأمل في توقيع مذكرة إعلان نوايا (MOU) بشأن ملف اللقاح ضد كورونا مع الشركاء السعوديين في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي + تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406120