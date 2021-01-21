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إحصاءات: أكثر من 4 آلاف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-21T19:08:14+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 7:08 مساءً
إحصاءات: أكثر من 4 آلاف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كل الوطن – وكالات: أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 4.2 ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجامعة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في البلاد شهدت خلال يوم أمس الأربعاء زيادة بواقع 4229 حالة وفاة و178255 إصابة جديدة.

وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة التي تعتمد على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، 24 مليونا و441852 إصابة جديدة بالفيروس التاجي منها 406196 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406127

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