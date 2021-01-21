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زلزال قبرص يهزّ معظم المناطق اللبنانية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-21T19:24:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 7:24 مساءً
زلزال قبرص يهزّ معظم المناطق اللبنانية

كل الوطن – وكالات: أفاد المركز اللبناني للجيوفيزياء، اليوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، حدد موقعها في جزيرة قبرص.

وقال المركز إن الهزة “سجلت عند الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين بالتوقيت المحلي، من بعد ظهر اليوم الخميس”.

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وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن “المواطنين شعروا بالهزة في مناطق مختلفة، لا سيما في بيروت وجبل لبنان وعكار وطرابلس والبقاع الغربي وكسروان وصيدا والجنوب”.

يذكر أن وكالة الأنباء السورية أشارت أيضا إلى أن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا وشعر بها سكان في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406132

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