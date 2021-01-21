جدة: الموت يُغيّبُ معلم أثناء تأدية واجبه

جدة – خالد زنان: غيب الموت هذا اليوم الخميس الثامن من جمادى الآخر ١٤٤٢هـ الأستاذ أحمد حسن الزهراني معلم الكيمياء بثانوية عبد الرحمن الداخل بجدة وهو يؤدي واجبه التعليمي وذلك بعد أن أنهى الحصة الخامسة وأراد أن يرتاح من عناء يوم جميل أدى فيه كل ما يمكن من خلال التعليم عن بُعد ولكن راحته كانت أبدية بعد أن قدم لتلاميذه عصارة خبرات السنين التي فاقت العشرون عام استطاع من خلالها أن يكون نعم المعلم والمربي والقدوة الحسنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406137