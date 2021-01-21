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المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-21T22:28:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير21 يناير 2021آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 10:28 مساءً
المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد

كل الوطن – واس: أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

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وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406144

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