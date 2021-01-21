سياحة التسوّق في جدة.. خيارات المتعة بـ”شتاء السعودية”

كل الوطن – الرياض: تتصدَّر “سياحة التسوّق” خيارات موسم “شتاء السعودية” الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في العاشر من ديسمبر الماضي ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، متضمناً أكثر من 17 وجهة سياحية في أنحاء المملكة، وأكثر من 300 تجربة وباقة ونشاط سياحي تقدمها أكثر من 200 شركة بالقطاع الخاص.

وتعد سياحة التسوق من الخيارات المفضلة في مدينة جدة، كإحدى الوجهات المُدرجة ضمن موسم “شتاء السعودية”؛ حيث عُرفت جدة بالأسواق منذ نشأتها، وارتبط التسوق فيها بالسياحة من خلال مهرجانات السياحة والتسوق التي ظلت ملازمة لاسم جدة عبر سنوات طويلة.

وتتميز أسواق جدة بالتعدد والتنوع معاً، واللذين يتيحان تجربة مميزة ومناسبة لكل الأذواق؛ حيث تستحوذ على مجموعة من الأسواق الرائعة التي تلبي كل احتياجات المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

وكون جدة وجهة سياحية رئيسية لكل سكان المملكة؛ فإن أسواقها تعد من أكثر الأماكن جذباً لسكان المحافظة والمدن المجاورة والسياح والزائرين؛ لما تقدمه من تنوع السلع المحلية والشعبية، والتي تتيح خيارات أوسع لهواة التسوق.

وكما تتمتع جدة بعشرات الأسواق والمراكز التجارية الفاخرة، فإنها تزخر بتاريخ طويل من الأسواق الشعبية التي لم تتخلَّ عن جاذبيتها للسكان أو الزوار؛ وذلك لبساطتها وأجوائها التي تفوح بالأصالة والعراقة، ولاحتفاظ بعض أسواقها، وخصوصاً في منطقة البلد وجدة التاريخية، بلمسات من الحياة التقليدية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي القديم .

وللتسوق في جدة متعة خاصة في فصل الشتاء؛ حيث تتمتع بأجواء ساحرة ربما تميزها عن الكثير من مدن التسوق في العالم في مثل هذا الوقت من العام، كما أتاحت الهيئة للزوار والسياح القادمين من خارج المدينة الاستفادة من الباقات السياحية التي طرحتها عبر موقعها “روح السعودية”، والتي من خلالها يمكن تنظيم برنامج زيارة متكامل عبر شركات متخصصة، تتنوّع من خلالها خيارات السياحة وخيارات التسوق في آنٍ واحد.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406147