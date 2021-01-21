أمير جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل وبران بمحافظة الريث

كل الوطن – وكالات: قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته في وفاة شيخ قبيلة آل وبران بمحافظة الريث الشيخ علي بن وجعان الوبراني الريثي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وبما كان له من أعمال ومساع ٍ في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406150