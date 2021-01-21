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قرقاش “يُغرّدُ” عن “فتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”!

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 11:54 مساءً
قرقاش “يُغرّدُ” عن “فتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”!

كل الوطن – وكالات: أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، عن أمله بفتح صفحة جديدة بين دول الخليج العربية.

وكتب قرقاش في تغريدة على “تويتر”: “من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”.

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وأضاف الوزير: “نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات”.

وكان مجلس التعاون الخليجي توصل خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية قبل أسبوعين، إلى اتفاق على إعادة اللحمة بين دول المجلس. ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر مع قطر، على استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قطعت عام 2017.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406157

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