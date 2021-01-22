القاهرة تؤكّد إفراج السعودية عن مركب صيد مصري دخل مياهها الإقليمية

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، إن السلطات السعودية أفرجت عن مركب الصيد المصري “الشفاء” الذي دخل مياه المملكة الإقليمية وعلى متنه 35 صيادا مصريا.

وجاء في بيان الخارجية المصرية، أن “السلطات السعودية الشقيقة استجابت لمساعي القنصلية العامة، وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب الذي غادر المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية”.

يذكر أن المركب دخل المياه الإقليمية السعودية بشكل غير قانوني لممارسة صد الأسماك، ما أدى إلى قيام السلطات السعودية بالتحفظ عليه وطاقمه.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406162