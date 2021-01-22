بالصور.. بايدن يتخلّى عن “زرّ ترامب الأحمر” المثير للدهشة!

كل الوطن – وكالات: تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “الكبسة الحمراء” التي كانت موجودة في المكتب البيضاوي، والتي أثارت دهشة الكثير من ضيوف الرئيس السابق دونالد ترامب، فما هي وظيفة هذه الكبسة؟

وهذة الكبسة اللافتة للاهتمام، كشفها ترامب في العام 2017 لصحفيين في “أسوشيتد برس” و”فاينانشال تايمز”، بعد أن وصفها أحدهم، مازحا، بأنها “زر نووي”، إلا أنها في الحقيقة كانت توفر “الدايت كولا” بشكل فوري لترامب.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

وذكرت صحيفة “The Hill” أن هذه الكبسة لم تكن ظاهرة في صور بايدن التي تم التقاطها له يوم الخميس في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع هذا “الزر الأحمر” فيResolute Desk ، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب “الدايت كولا” له.

ووفقا للتقارير الإخبارية، كان ترامب يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يوميا.

وكتب الموظف السابق في البيت الأبيض، كليف سيمز، في كتابه “فريق الأفاعي”، أن ترامب استخدم “مزحة الزر النووي” كثيرا من خلال الإشارة إلى أنه يمكن أن يطلق قدرات نووية.

وقال إن ترامب كان يضغط على الزر فجأة، وضيوفه كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض بدهشة لعدم معرفتهم ماذا سيحصل عندها، إلا أنه بعد لحظات يدخل أحد الموظفين حاملا كوبا مليئا بـ”الدايت كولا”.

وعلى الرغم من أن الرئيس الجديد بايدن ربما تخلص من هذه الكبسة، إلا أن متعهد طعام عمل معه سابقا كشف لصحيفة The Washington Post العام الماضي أن بايدن كان يحب إبقاء ثلاجته ممتلئة بـ”كوكاكولا زيرو”.

المصدر: “The Hill”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406181