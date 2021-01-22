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“غوغل” تُهدّدُ بوقف مُحرّك البحث في أستراليا

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 22 يناير 2021 - 10:25 صباحًا
“غوغل” تُهدّدُ بوقف مُحرّك البحث في أستراليا

كل الوطن – وكالات: هددت شركة “غوغل” اليوم الجمعة، بوقف محرك البحث الخاص بها في أستراليا إذا شرعت الحكومة في تطبيق قانون جديد من شأنه أن يجبرها على دفع أموال لشركات الإعلام مقابل حق استخدام محتواها.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأن العضو المنتدبة لعمليات “غوغل” في أستراليا، ميل سيلفا، قالت إن القانون، الذي تسعى أستراليا لسنه لإجبار شركة “غوغل” على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات، غير عملي وإن الشركة غير قادرة على مواجهة المخاطر المالية.

وأضافت أن “ترك السوق الأسترالية هو الخيار العقلاني الوحيد، إذا قدر لهذا القانون أن يمر”.

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وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.7 مليون دولار أمريكي)، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.

ومن المقرر أن يشمل هذا القانون في البداية “نيوزفيد” و”فيسبوك” ومحرك “غوغل” للبحث.

المصدر: رويترز + نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406185

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