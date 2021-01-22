تونس.. وفاة القيادية بـ”حركة النهضة” محرزية العبيدي

كل الوطن – وكالات: نعى رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، عضوة البرلمان، محرزية العبيدي، التي توفيت فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 57 عاما.

وقال الغنوشي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، عبر حسابه على “فيسبوك”:”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأخت المناضلة المثقفة والقيادية في حركة النهضة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والنائبة بمجلس نواب الشعب السيدة محرزية العبيدي”.

وأضاف الغنوشي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، عبر حسابه على “فيسبوك”:”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأخت المناضلة المثقفة والقيادية في حركة النهضة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والنائبة بمجلس نواب الشعب السيدة محرزية العبيدي”.

وأضاف: “بهذه المناسبة الأليمة، نسأل الله عز وجل أن يغمرها برحمته الواسعة، وأن يرزقها الفردوس الأعلى وصحبة النبيين والمرسلين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزق أهلها وأحباءها جميل الصبر والسلوان”.

ولم يذكر الغنوشي في تدوينته سبب وفاة محرزية العبيدي.

ومحرزية العبيدي (مواليد 1963) إحدى أبرز القيادات النسائية لحركة “النهضة”، وشغلت منصب نائبة رئيس المجلس التأسيسي بين عامي 2011 و2014.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406196