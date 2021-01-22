آل الشيخ يدفع تكلفة صفقة إبراهيما نداي للهلال السوداني

كل الوطن – وكالات: حسم الهلال السوداني صفقة انتقال المهاجم السنغالي، إبراهيما نداي، لاعب نادي تشوكاريتشكي الصربي، وذلك لمدة موسمين ونصف، بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي السوداني.

وتوجه مجلس إدارة نادي الهلال بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحسم انتقال اللاعب وتكفله بقيمة الصفقة بالكامل.

وجاء انضمام المهاجم السنغالي نداي إلى صفوف الأزرق السوداني، بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال لتتحول وجهة اللاعب من أوروبا إلى السودان، وذلك وفقا لبيان النادي.

ويعتبر نداي إضافة للفريق السوداني، قبل خوضه غمار دور مجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021.

يذكر أن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، قد أعلن نهاية العام الماضي، عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري للهلال، وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي السوداني.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406199