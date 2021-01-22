انخفاض البطالة في السعودية

كل الوطن – وكالات: أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في السعودية انخفض في الربع الثالث من عام 2020 إلى 14.9 بالمئة من 15.4 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام.

وتمضي حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم قدما في سياسات اقتصادية منذ 2016 لخلق ملايين الوظائف وخفض البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول 2030. وتعطلت الخطط بفعل أزمة فيروس كورونا التي دفعت أسعار النفط للهبوط في 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية: “لا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي”.

وأضافت أن إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة بلغ 59.5 في الأشهر الثلاثة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2020، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من 2020.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406206