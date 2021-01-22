شاهد.. تعقيم الحرم المكي بـ”الأوزون”.. بيئة آمنة لأداء مناسك الحج

كل الوطن – الرياض: بأحدث تكنولوجيا تنقية الهواء وتعقيمه، وبآلاف العاملين على نظافة الحرم المكي وتعطيره، استعدت المملكة العربية السعودية لإقامة شعائر الحج هذا العام.

وطبقت السلطات السعودية إجراءات احترازية مشددة تُطابق المعايير العالمية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين ضيوف الرحمن.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل أشهر استحداث تقنية “تك الأوزون” لتطهير وتعقيم المسجد الحرام والكعبة المشرفة؛ بهدف القضاء على الميكروبات العالقة في الجو أو على الأسطح، وضمان بيئة آمنة لأداء الحجاج الركن الخامس من الإسلام.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406214