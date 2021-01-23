المؤبد لمخمور هتك عرض سيدة بالإكراه في غرفة نومها

كل الوطن – وكالات: أوقعت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي عقوبة السجن المؤبد والإبعاد لاحقا، بحق شاب آسيوي هجم بسكين على ربة منزل في نهاية عقدها الرابع في ممر البناية المؤدي إلى شقتها، وأدخلها إلى الشقة عنوة مستغلا تفرده بها، وهتك عرضها بالإكراه بعد أن صور الواقعة بهاتفه الجوال ليبتزها ويسرقها.

ودلت التفاصيل في هذه الجريمة أن الجاني فاجأ الضحية من الخلف وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ووضع سكينا على رقبتها بينما كانت عائدة من توصيل ابنها لحافلة المدرسة، ثم طلب منها الدخول إلى الشقة، فقاومته، وركلته، وملأت المكان صراخا، ولكن لا مجيب أو مغيث، فدخلت الشقة مقهورة ومغلوبة، ثم أغلق الباب عليها، وقادها إلى غرفة النوم، ليبدأ الفصل التالي من الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن الجاني البالغ من العمر 23 عاما، أجبر الأم على خلع ملابسها، وصورها بهاتفه، ليبتزها، قبل أن يتمكن من هتك عرضها بالإكراه بطريقة حيوانية داخل غرفة نومها، بالرغم من بكائها وتوسلاتها له بأن يعتقها ويكف أذاه عنها، علاوة على أنه ارتكب جريمة أخرى قبل أن يغادر الشقة، وهي سرقة مبلغ من المال من محفظتها.

وقبل أن يغادر الجاني الشقة أخبرها بأنه يعرفها من خلال ترددها على أحد محلات البقالة، وهددها بنشر الفيديو الذي صوره في غرفة نومها إن أبلغت الشرطة لكنها فتحت بلاغا فيه وألقي القبض عليه بكمين بعد يومين من فعلته لينال جزاءه بالعقوبة الموصوفة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406240