السعودية.. التحالف يحبط هجوما للحوثيين على الرياض

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي اعترض ودمر “هدفا جويا معاديا” أطلقته جماعة الحوثي الارهابية (الحوثيون) باتجاه الرياض، اليوم السبت.

وأوضحت قناة “العربية” السعودية أن الحديث يدور عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.

وتداول نشطاء في “تويتر” لقطات زعموا أنها توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء العاصمة السعودية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة وزورقا مفخخا للجماعة في جنوب البحر الأحمر.

المصدر: الإخبارية + العربية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406245