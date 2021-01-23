السعودية.. التحالف يحبط هجوما للحوثيين على الرياض

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي اعترض ودمر “هدفا جويا معاديا” أطلقته جماعة الحوثي الارهابية (الحوثيون) باتجاه الرياض، اليوم السبت.
#التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض#الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 23, 2021
وأوضحت قناة “العربية” السعودية أن الحديث يدور عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.
وتداول نشطاء في “تويتر” لقطات زعموا أنها توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء العاصمة السعودية.
اعتراض وتدمير صاروخ قبل قليل في #الرياض#شكرا_ابطال_الدفاع_الجويpic.twitter.com/XabtEa2iI1
— البرلمان الشعبي🇸🇦 (@Parliament__SA) January 23, 2021
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة وزورقا مفخخا للجماعة في جنوب البحر الأحمر.
المصدر: الإخبارية + العربية
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406245