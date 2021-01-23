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إصابات وخسائر مادية نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته بشمال قطاع غزة (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-23T13:54:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 دقيقةآخر تحديث : السبت 23 يناير 2021 - 1:54 مساءً
إصابات وخسائر مادية نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته بشمال قطاع غزة (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين نتيجة انفجار غامض وقع صباح اليوم السبت، شرق بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل “روسيا اليوم” أن 15 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى بين حانون، حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة، جراء إصابتهم بشظايا الانفجار.

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كما ألحق الانفجار أضرارا بعدد من المنازل داخل البلدة.

وقال الناطق باسم الداخلية بغزة، إياد البزم، إن انفجارا وقع في أحد المنازل ببلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأضاف أن قوات من الشرطة وطواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وتعمل على إجلاء المصابين، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406254

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