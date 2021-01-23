محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ الأميركي تبدأ في 8 فبراير

كل الوطن – أ ف ب: أعلن زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الجمعة أنّ محاكمة دونالد ترمب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد أن يتسلّم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق.

وقال شومر أمام زملائه في مجلس الشيوخ إنّ الحزبين سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير، وأوضح شومر في وقت سابق الجمعة أن لائحة الاتهام بحق ترمب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة “التحريض على التمرد”.

وقال إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ”، وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس امام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406260