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تحرير أردني من خاطفيه في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : السبت 23 يناير 2021 - 2:24 مساءً
تحرير أردني من خاطفيه في مصر

كل الوطن – وكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، تمكن السلطات المصرية من تحرير مواطن أردني تعرّض للاختطاف في مصر.

وقال الفايز إن حالة المواطن الأردني الصحية جيّدة، وهو لايزال في الأراضي المصرية لاستكمال اجراءات التحقيق في القضية.

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وأضاف في تصريحات تلفزيونية إن قضية الخطف منظورة حاليا أمام الأجهزة المختصة في مصر، وقيد التحقيق للوقوف على حيثياتها وإحالتها للقضاء.

وأضاف الفايز أن وزارة الخارجية تواصلت عن طريق السفارة الأردنية في مصر بتعرض مواطن للاختطاف، وقال” أجرت السلطات المختصة التحريات اللازمة وتم إلقاء القبض على الخاطفين وتحرير المواطن وعرضة على الأجهزة الطبية للاطمئنان على صحته ووضعة جيد”.

وأشار الفايز وفقا لوسائل إعلام أردنية إلى أن الأردني المحرر لا زال في مصر، لاستكمال التحقيقات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406263

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