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تعيين العقيد الخديدي قائدا لأمن المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-23T14:40:04+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 23 يناير 2021 - 2:40 مساءً
تعيين العقيد الخديدي قائدا لأمن المسجد الحرام

كل الوطن – وكالات: هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس سعادة العقيد يوسف بن سحمي الخديدي بمناسبة تعيينه قائداً لأمن المسجد الحرام.

وأعرب معاليه عن تهنئته بمناسبة تعيين سعادته قائدا لقوة أمن المسجد الحرام، داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد وأن يجعله الله ذخراً لهذه المهمات الجليلة وخير أمين عليها.

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وأثنى السديس بالجهود المبذولة من قبل قوة أمن المسجد الحرام للحفاظ على أمن وسلامة زوار وعمار البيت العتيق.

كما أكد معاليه على استمرار التعاون القائم بين الجانبين، في اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فايروس كورونا، لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406266

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