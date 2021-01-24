تسجيل الدخول

كمامة لبنانية الصنع بتقنية “النانو” للتصدّي لفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الأحد 24 يناير 2021 - 12:43 مساءً
كمامة لبنانية الصنع بتقنية “النانو” للتصدّي لفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت مؤسستا “EXPAND” و”NANOSTECH” اللبنانيتان عن عملهما على طرح كمامة طبية مزودة بجزيئات “النانو” القادرة على قتل فيروس كورونا.
وقال مدير مؤسسة EXPAND حسن دخل الله: “في ظل الانتشار المتمادي لفايروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وغياب لقاح فعال قادر على كبح عجلته، قامت المؤسسة العاملة في مجال صناعة الكمامات الطبية وبالتعاون مع مؤسسة NANOSTECH، المتخصصة في مجال التعقيم ومكافحة العدوى والفيروسات والآفات الطبيعية بواسطة استخدام تقنيات النانو، والممثلة بالدكتور وسيم جابر، بتوقيع اتفاقية تقضي بالعمل لإنتاج كمامة طبية لبنانية الصنع، مزودة بجزيئات النانو، القادرة على قتل فيروس كورونا بشكل مباشر بمجرد وصوله إليها”.

اقرأ أيضا...

وأوضح أن تقنية “النانو” هي “أداة تكنولوجية دقيقة وحديثة، وتستخدم لقتل كافة أنواع الفيروسات والبكتيريا، وتعد هذه الكمامة السلاح العالمي الأول القادر على الحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406311

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.