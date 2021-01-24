الرئاسة العراقية تصادق على 340 حكم إعدام

بغداد – د ب أ: أعلنت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم السبت، أنها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية واكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون.

وأوضح المصدر أن المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاد كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام لعام 2016 وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل.

وأكد المصدر: “لا تزال الرئاسة مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406318