تسجيل الدخول

“الصحة”: تعافي 211 حالة وتسجيل 186 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-24T20:12:18+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 24 يناير 2021 - 8:12 مساءً
“الصحة”: تعافي 211 حالة وتسجيل 186 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (189) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366371) حالة، من بينها (2080) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (331) حالة حرجة.

كما سُجلت (211) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (357939) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6352) حالة بإضافة (2) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً-.

اقرأ أيضا...

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

20210124 180319 - كل الوطن

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406339

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.