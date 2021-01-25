وزير الخارجية التونسي يصاب بفيروس كورونا المستجد

كل الوطن- رنيم المشهراوى : أصيب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به صحيفة “تونيسي نوميريك”.

موسكو – سبوتنيك. وقد صرح وزير الخارجية، في تغريدة له، عن ظهور أعراض المرض الشديدة، متحدثا عن إصابته بكوفيد-19.

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أعلنت سابقا أن سلطات البلاد قررت فرض حظر التجول حتى 14 شباط/ فبراير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. يبدأ حظر التجول في 25 كانون الثاني/ يناير ويمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع بين الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا. كما يمنع التجول بين المدن بواسطة وسائل النقل العامة والخاصة.

ووفقاً لوزارة الصحة التونسية، تم تسجيل في البلد أكثر من 197 ألف إصابة كوفيد-19، وتوفي حوالي 6.2 ألف، وتعافى أكثر من 144 ألف شخص.