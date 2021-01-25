تسجيل الدخول

وزير الخارجية التونسي يصاب بفيروس كورونا المستجد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2021 - 1:37 مساءً
وزير الخارجية التونسي يصاب بفيروس كورونا المستجد

كل الوطن-  رنيم المشهراوى :  أصيب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به صحيفة “تونيسي نوميريك”.

موسكو – سبوتنيك. وقد صرح وزير الخارجية، في تغريدة له، عن ظهور أعراض المرض الشديدة، متحدثا عن إصابته بكوفيد-19.

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أعلنت سابقا أن سلطات البلاد قررت فرض حظر التجول حتى 14 شباط/ فبراير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. يبدأ حظر التجول في 25 كانون الثاني/ يناير ويمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع بين الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا. كما يمنع التجول بين المدن بواسطة وسائل النقل العامة والخاصة.

ووفقاً لوزارة الصحة التونسية، تم تسجيل في البلد أكثر من 197 ألف إصابة كوفيد-19، وتوفي حوالي 6.2 ألف، وتعافى أكثر من 144 ألف شخص.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406357

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.