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باريس ولندن وبرلين تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ

كل الوطن- فريق التحرير
2021-01-25T13:59:19+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2021 - 1:59 مساءً
باريس ولندن وبرلين تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ
كل الوطن- وكالات:   أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ، السبت الماضي، مجددة تأكيدها على تمسكها بأمن وسلامة المملكة.

باريس – سبوتنيك. وصرحت الدول الثلاث في بيان مشترك، صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين إن:

“فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدين بشدة محاولة الهجوم جويا على الرياض، في 23 كانون الثاني/ يناير”.

وأضاف البيان أن “انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن واستقرار المنطقة”، وجددت الدول الثلاث “تمسكها بأمن وسلامة المملكة”.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن السبت الماضي، عن “اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض“. وأوضحت قناة “العربية”، أن الصاروخ أطلقته جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) تجاه الرياض، قائلة “أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض”.

من جانبها، نفت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ أية عملية هجومية ضد دول التحالف العربي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير “هدف جوي معاد” في سماء العاصمة السعودية الرياض.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406361

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