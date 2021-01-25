د. عبدالمجيد الجلاَّل: رؤية بايدن في الاتفاق النووي مع إيران!

لا شكَّ أنَّ سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه إيران قد فشلت تماماً في إجبار الأخيرة ، على عقد اتفاق نووي جديد ، يعالج عيوب وثغرات الاتفاق الموقع عام 2015 .

للمعلومية ، انتقد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ، وبشدة ، سياسات ترامب بشأن إيران، خاصة العقوبات القصوى عليها ، مؤكداً أنَّها كانت مفيدة للنظام في طهران ، وفاشلة بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى بايدن ، والديمقراطيون عموماً ، أنَّ ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي إبان امتثال إيران الكامل لبنوده ، واحتجاجاً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق ، قامت إيران بزيادة تخصيبها من اليورانيوم ، واستمرت في التخصيب إلى أن وصلت النسبة إلى 20% ، وانتهى الأمر بفشل سياسة ترامب في التوصل إلى اتفاق أفضل من سابقه ، وعادت إيران إلى المربع الأول.

لذا ، من المتوقع ، أن تتجه الإدارة الأمريكية الجديدة ، إلى إلغاء العقوبات المفروضة ، على إيران ، وإلى رفض بقاء هذه العقوبات ، كورقة ضغطٍ ، لإجبار إيران على الامتثال إلى الشروط الدولية بشأن برنامجها النووي.

ومن المتوقع كذلك ، العودة إلى الاتفاق النووي، والذي سيكون وفق رؤية بايدن ، مدخلاً مهماً ، لإعادة الأمن الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط ، ومن ثمَّ التفاوض من جديد ، على بناء اتفاق مُعزز ، يُعالج القدرات النووية الإيرانية ، على المدى البعيد ، ومسألة ترسانتها الصاروخية ، بمخاطرها على الأمن الإقليمي!

إضافة إلى كل ذلك ، ووفق رؤية بايدن ، سيتم إعداد ترتيبات إقليمية لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، بمشاركة حلفاء أمريكا في المنطقة ، خاصة المملكة العربية السعودية.

أكثر من ذلك ، ستقوم إدارة بايدن ، بإعادة رسم تحالفاتها مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ، بالعمل على تعزيزها ، والتنسيق المتكامل معها ، في كل الملفات الدولية ، خاصة الملف الإيراني ، وذلك بعد قطيعة دامت نحو أربع سنوات ، في ظل إدارة ترامب ، ومن المؤكد أنَّ الاتفاق النووي مع إيران سيكون في مقدمة الملفات التي تسعى إدارة بايدن للتفاهم بشأنها مع حلفائها الأوروبيين .

لكن ، رؤية بايدن ، بتطلعه ، إلى إبرام اتفاق جديد مُعزّز للاتفاق الأصل ، تصطدم بتمسك طهران ، بترسانتها الصاروخية ، فضلاً عن وقائع سياسية جديدة محتملة، قد تفرزها الانتخابات الإيرانية الرئاسية المُقبلة.

من جهتها ، تُحسن إيران استغلال المعطيات والظروف الإقليمية والدولية ، فقد صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني ، إنَّه في حالة رفع العقوبات الاقتصادية ، ستعود إيران إلى جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي .

خلاصة القول ، بعد المصالحة الخليجية ، بات على منظومة مجلس التعاون الخليجي ، الاهتمام أكثر بمسألة الاتفاق النووي مع إيران ، وبناء استراتيجية موحدة لمواجهة التطورات القادمة في المنطقة ، خاصة في الملف الإيراني ، وما يتم طبخه حالياً ، بالتوافق مع إدارة بايدن ، لإعادة العمل بالاتفاق النووي دون النظر إلى الهواجس الخليجية المشروعة بشأنه ، وفي مقدمتها التدخل الإيراني السافر في شؤون المنطقة وزعزعة استقرارها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406375