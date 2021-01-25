تسجيل الدخول

فريق سعودي مختص يقوم بتنظيف سطح الكعبة خلال 40 دقيقة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2021 - 10:23 مساءً
فريق سعودي مختص يقوم بتنظيف سطح الكعبة خلال 40 دقيقة (صور)

كل الوطن – الرياض: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

أوضح سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة،ممثله في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

1000 a83740115f - كل الوطن
1000 a7af1bdb90 - كل الوطن
1000 e756b89b9a - كل الوطن
1000 041a8c8bb2 - كل الوطن
1000 7c37dff71a - كل الوطن
1000 4f46e76847 - كل الوطن

وقال الجابري: ( تتم آلية التنظيف من خلال يتم عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفف ).

وزاد الجابري أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (40) دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها “رئاسة شؤون الحرمين”، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

واختتم الجابري تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406403

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.