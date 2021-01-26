اتفاق بين السعودية و ومعهد “سيروم” الهندي لتزويدها بلقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن الرئيس التنفيذي لمعهد “سيروم” للأمصال الهندي، أدار بوناوالا، التوصل إلى اتفاق مع السعودية حول بدء تزويدها بلقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

وذكر بوناوالا، في حديث لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، أن معهد “سيروم” سيزود السعودية بـ3 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” للوقاية من عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” بسعر 5.25 دولار للجرعة نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد إن الجرعات المتجهة للسعودية سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

ومع ذلك لا توجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل إمدادات إلى أوروبا على الرغم من أن “أسترازينيكا” تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

وعقد معهد “سيروم” الهندي، أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم، اتفاق شراكة مع “أسترازينيكا” ومؤسسة غيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي” لتوفير ما يصل إلى مليار جرعة للدول الأكثر فقرا.

وسبق أن أعطت الاختبارات السريرية للقاح “أسترازينيكا” نتائج متباينة لمدى فعاليته حيث تراوحت نسبته من 62% إلى 90%.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406415