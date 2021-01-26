الأمم المتحدة تدين محاولة استهداف مدينة الرياض وتدعو للامتثال للقانون الدولي

كل الوطن – وكالات: أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح: “نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجوما جويا استهدف العاصمة الرياض”.

وأضاف: “ندين بشدة كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونذكر جميع الأطراف بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين”.

وشدد دوجاريك على ضرورة “التحقيق بشكل شامل، في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر “هدفا جويا معاديا” أطلقته حركة “أنصار الله” الحوثية اليمنية باتجاه الرياض، السبت الماضي.

ونفت الحركة تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير “هدف جوي معاد” أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.

المصدر: “سبوتنيك” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406455