بن سلمان وصالح يبحثان العلاقات بين الرياض وبغداد

كل الوطن – وكالات: بحث سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس العراقي برهم صالح العلاقات بين الرياض وبغداد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيا من صالح بحثا خلاله العلاقات بين البلدين.

واستعرضا خلال الاتصال العلاقات “الأخوية” بين السعودية والعراق، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالحهما في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

المصدر: “واس” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406466