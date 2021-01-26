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الدفاع السعودية تنشر فيديو من مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية والبريطانية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-26T21:38:35+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2021 - 9:38 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406469

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