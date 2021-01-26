تركيا تدين الهجوم الصاروخي على الرياض

كل الوطن – وكالات: أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: “أصبحت العاصمة السعودية الرياض للمرة الثانية خلال 3 أيام أخيرة هدفا لضربات صاروخية. إننا ندين بشدة هذه الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها حسب التقارير من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية. نتقدم برغباتنا في العافية للشعب السعودي الشقيق”.

وأفاد شهود عيان متعددون في وقت سابق من الثلاثاء بسماع دوي انفجار قوي في سماء الرياض بينما قالت مصادر محلية إن الحادث نجم عن اعتراض قوات الدفاع الجوية السعودية صاروخا أطلق باتجاه المدينة.

ويأتي هذا الحادث بعد أن أعلن التحالف العربي السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته قوات الحوثيين من اليمن صوب الرياض.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406473