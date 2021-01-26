تسجيل الدخول

تفاصيل خطة لتشجير ساحات المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-26T22:46:27+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:46 مساءً
تفاصيل خطة لتشجير ساحات المسجد الحرام

كل الوطن – العربية نت: أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مقترح تشجير الساحات بالمسجد الحرام، يأتي مواكباً لرؤية السعودية الطموحة 2030.

وشدد على وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، وخفض درجات الحرارة ونسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة.

وأوضح السديس أن مقترح تشجير ساحات الحرم يهدف إلى تحسين جودة الحياة، وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

90ff3d7e 6b74 4b97 ac34 cc6c618c4990 - كل الوطن
0021ed1a 22ad 4622 a763 890d245f59fd - كل الوطن
68bf219a 49b7 4249 aff7 7472ad587a0f - كل الوطن
d2266c50 70eb 435d b377 293cf983dbba 16x9 - كل الوطن

وشدد على أن المقترح يتطلب دراسته علميا وفنيا وتشغيليا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.

وقال: “المقترح يأتي للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام، لتكون أحواضا زراعية، وفي نفس الوقت تظلل وتغطي السلالم، وتقيها من الظروف المناخية، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية، إضافة إلى استخدام نظام الزراعة الرأسية لتكون على أعمدة الجسور بالساحات والحوائط الخرسانية الضخمة، بعد إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وفق المعايير العالمية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406492

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.