نساء محجبات وبالزي الشعبي يتفنن في تنفيذ ركلات الترجيح (فيديو)

كل الوطن – وكالات: انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنساء من نيبال، يلعبن كرة القدم، بالزي الشعبي، في ملعب للهواة.

وتظهر نساء في مقطع الفيديو بالحجاب والتنانير الطويلة، وهن يتفنن في تنفيذ ركلات الجزاء، ويتبادلن المراكز في حراسة المرمى والتسديد.

يذكر أن نيبال، أو رسميا جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، هي إحدى الدول الصغرى في شبه القارة الهندية، تقع في جبال الهملايا، بين الهند والصين، ولا تطل على بحار خارجية، يبلغ عدد سكانها (30327877) نسمة، وتبلغ مساحتها (140800 كم مربع)، وعاصمتها كاتماندو.

وديانة شيڤا الهندوسية هي الديانة السائدة في البلد، وكانت لها السيادة والرسمية في النظام الملكي السابق قبل الديمقراطية التي جاءت فألغت رسمية الديانة وجعلت لكل شخص حرية التدين بما يشاء، والهندوس نسبتهم 80.6% من العدد الإجمالي للسكان.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406506