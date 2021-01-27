ويظهر في الفيديو الذي صوّر في بوكارامانغا بكولومبيا، قطة تحاول جاهدة إبعاد طفل يبلغ من العمر عاما واحدا عن سور الشرفة، وذلك بتوجيه ضربات على يديه.

وتنجح القطة في نهاية المطاف بعد عدة محاولات من إبعاد الطفل عن السور، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، والتي نشرت الفيديو.

ووصف كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قامت به القطة بأنه دليل على حب الحيوانات لأصحابها، في حين وصف آخرون القطة بـ”الأخ الأكبر للطفل الذي يسعى جاهدا لحمايته من الأخطار”.

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وسبق أن سجلت حوادث عديدة حول العالم لعمليات إنقاذ أبطالها قطط، ففي عام 2015، أنقذت قطة حياة طفل حديث الولادة في كالوغا بروسيا، وذلك بتدفئته في الصندوق الذي ألقي فيه الرضيع، والحيلولة دون تجمده من البرد.