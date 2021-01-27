خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا جديدا

كل الوطن – وكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية سبعة وعشرين قاضيا بديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، إن “الأمر الملكي تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)”.

وأكد اليوسف أن “هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406570