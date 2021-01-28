وظائف نسائية شاغرة في الأفواج الأمنية

كل الوطن – متابعات: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي برتبة (جندي أول، جندي) على وظيفة “حراسة وأمن”، للتعيين عليها في مناطق : (الرياض، عسير، جازان، نجران).

شروط وظائف شؤون الأفواج الأمنية:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألّا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

التقديم على وظائف شؤون الأفواج الأمنية:

وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17/ 6/ 1442هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22/ 6/ 1442هـ عبر منصة (أبشر- التوظيف).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

المصدر: المواطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406603