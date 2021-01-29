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الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل بسبب “حقنة”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 29 يناير 2021 - 1:15 صباحًا
الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل بسبب “حقنة”

كل الوطن – وكالات: كشفت مذيعة مصرية، اليوم الخميس، إصابتها بشلل عضلي في الفك، بسبب “حقنة فيلر”.

وأعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، إصابتها بشلل عضلي في الفك، وذلك عبر فيديو جديد لها.

وقالت وهبة: “عمري ما اتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي”.

وأضافت أنها منذ شهر كان لديها مشكلة في الفم ولم تستطع فتح فمها ولا الأكل والشرب، مشيرة إلى أن السبب وراء تلك الإصابة، خطأ طبي من أطباء أحد مراكز التجميل، وذلك أثناء تعرضها لحقنة من الفيلر والبوتكس عن طريق الخطأ.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406621

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