الأمم المتحدة: التعليم عن بُعد في المملكة قصة نجاح مميزة

كل الوطن – الرياض: أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى المملكة السفيرة ناتالي فوستية أن المملكة نجحت في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، واستطاعت أن تواصل الرحلة التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من دون توقف، وابتكار أدوات وحلول تفاعلية مثل منصة “مدرستي”، وإتاحة 23 قناة تعليمية، وقناة على اليوتيوب.

وقالت السيدة ناتالي بمناسبة اليوم العالمي للتعليم: إن انتقال المملكة للتعليم عن بُعد خلال ساعات من تعليق الدراسة؛ يمثّل قصة نجاح مميزة، داعية إلى دراسة وتوثيق الخبرة التي اكتسبتها المملكة في التعليم عن بُعد، والعناصر التي جعلته ناجحاً رغم ظروف الجائحة، وكيفية الاستمرار في تعزيز هذه الأساليب الجديدة، ومن ثم الترويج لذلك باعتباره ممارسة عالمية جيدة.

وأضافت أن الأمم المتحدة في المملكة سعيدة جداً أن تلاحظ القنوات الفضائية المجانية للفصول الدراسية، بما في ذلك ثلاث قنوات خاصة للطلاب ذوي الإعاقة، حيث يعد دمج الإعاقة محور رئيساً للأمم المتحدة على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن المملكة قدمت أمثلة رائعة لخطوات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والاعتراف بأهمية التعليم، واتباع نهج عدم ترك أحد خلف الركب.

وأشارت إلى أن حكومة المملكة جعلت البلاد وشبابها قادرين على المنافسة في أسواق العمل الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال التأكيد على أهمية التعليم واستثمار الموارد في ضمان التقدم والاستمرارية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، وتحسين حياة الشباب.

يذكر أن وزارة التعليم حققت نجاحاً كبيراً في نظام التعليم عن بعد، واستطاعت أن تؤكد على قدرة أبناء الوطن في تحمل مسؤولياتهم والتكيف مع الظروف كافة، ومواصلة العمل والإنجاز بما يحقق تقدم الوطن ورفعة أبنائه وتوفير التعليم لكل طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة كافة.

وبرهنت الأرقام التي حققتها منصة “مدرستي” خلال الفصل الدراسي الأول على هذه الإنجازات وقدرة وزارة التعليم على التعامل مع تحديات المرحلة حيث بلغ عدد الدروس الافتراضية التي قدمتها أكثر من (89) مليون درس افتراضي.

كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من المنصة في التعليم عن بعد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وبلغ عدد زيارات الطلاب والطالبات للتعليم الحكومي أكثر من (4,9) ملايين زيارة، والتعليم الأهلي أكثر من (183) ألف زيارة.

كما بلغت أعداد زيارات أولياء أمور الطلاب للمنصة أكثر من 923 ألف زيارة في المدارس الحكومية، وأكثر من 84 ألف زيارة في المدارس الأهلية، وبلغ عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات أكثر من 15 مليون واجب.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406639