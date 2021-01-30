مصر.. فنانة لبنانية تثير الجدل بإعلانها الزواج من الفنان شعبان عبد الرحيم وتطالب بميراثه

كل الوطن – وكالات: أثيرت حالة من الجدل بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

وتحدث الشاعر الغنائي إسلام خليل الصديق المقرب من المطرب الشعبي الراحل، عن تفاصيل علاقة شعبان بالفنانة اللبنانية قائلا إن منار حمزة تعرفت على الراحل منذ عدة سنوات، وأضاف: “كانت بتجي الاستديو عندنا كتير مع واحد اسمه سام، غالبا كان مدير أعمالها أو قريبها، وكانت تتقرب من الفنان ليتبناها فنيا، وهو ما حدث بالفعل”.

وتوفي شعبان عبد الرحيم في ديسمبر الماضي في مستشفى المعادي العسكري عن 62 سنة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406651