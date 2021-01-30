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وفاة الفنّان المصري محمود عبد الغفّار

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-30T02:10:22+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحرير29 يناير 2021آخر تحديث : السبت 30 يناير 2021 - 2:10 صباحًا
وفاة الفنّان المصري محمود عبد الغفّار

كل الوطن – وكالات: نعى الفنان المصري أحمد صيام مساء الخميس الفنان محمود عبد الغفار.

ونشر أحمد صيام عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تدوينة قال فيها: “البقاء والدوام لله توفي منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك”.

وبدأ الفنان محمود عبد الغفار مشواره الفني في الثمانينات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والمسرح والتلفزيون غالبا في دور “الضابط” و”وكيل النيابة” و”الطبيب” و”المحامي” و”ضابط المخابرات”.

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية “جذور في الهواء” و”المنسي” و”المقامر” و”إتفرج يا سلام”.

أما أبرز المسلسلات التي شارك فيها فهي مسلسل “دموع في عيون وقحة” و”حكايات هو وهي” و”هارون الرشيد” و”لا أحد ينام في الإسكندرية” و”حاره 5 نجوم”.

المصدر: “اليوم السابع”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406654

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