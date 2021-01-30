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د. عبدالمجيد الجلاَّل: صندوق الاستثمارات العامة وتحديات بناء مستقبل وطن!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-30T11:23:15+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 30 يناير 2021 - 11:23 صباحًا
د. عبدالمجيد الجلاَّل: صندوق الاستثمارات العامة وتحديات بناء مستقبل وطن!

في جلسته المُنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021 أثنى مجلس الوزراء على الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة سمو ولي العهد ، واعتبرها مرتكزاً رئيساً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي ، ورفع جودة الحياة ، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمُستدامة ، في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

كما أثنى مجلس الوزراء ، على كلمة سمو ولي العهد ، وما اشتملت عليه ، من رؤى واعدة ، لمستقبل زاهر للمملكة ، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة ، في دعم مسيرة التنمية ، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد ، وتنويعه ، من خلال عدد من المُستهدفات ، من أبرزها ضخ ” 150″ مليار ريال سنوياً ، في الاقتصاد المحلي ، حتى عام 2025 ، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة “1.2” تريليون ريال ، بشكلٍ تراكمي ، وأن يتجاوز حجم الأصول ” 4 ” تريليونات ريال ، بنهاية 2025 ، واستحداث ” 1.8 ” مليون وظيفة بشكلٍ مباشر وغير مباشر.
بالتأكيد هذه أخبار مُثيرة للاهتمام ، بحقُبةٍ زمنية مُلهمة ، يسودها النمو والتنويع الاقتصادي ، وآمالٌ بنقلات نوعية إيجابية ، تطال ، مكانة الوطن ، ورفاهية مواطنيه.

ولكن ليسمح لي متخذيّ القرار ، بإبداء رؤيتي ، في هذه الاستراتيجية ، ومدى واقعيتها ، وقدرتها ، على تحقيق مستهدفاتها ، وبناء مستقبل هذا الوطن، بصيغٍ وأساليب وبرامج ناجحة.
من بديهيات التخطيط ، اعتناء المُخطط ، بصياغة الأهداف والسياسات والبرامج التي تتماهى مع الموارد والإمكانات المتاحة ، وحتى تصل الخطة ، إلى مرحلة الحصاد الإيجابي ، وتتحقق أهدافها ، أو على الأقل معظمها ، ويحصد الوطن والمواطن ثمرات ذلك ، برفع جودة الحياة ، ومستوى المعيشة ، وتوظيف المزيد من السعوديين .
ولن يتأتى معرفة ، وإدراك ، أفضل الخيارات المُتاحة ، للتنوع الاقتصادي ، بشكلٍ واضح ، ومُقنع، وعملي، إلا عبر الاستثمار العالي في مجال البحوث والدراسات، سواءٌ لدى معامل القطاع الخاص، أو مراكز البحوث والدراسات في الجامعات السعودية !
وهذا، ما عملتْ عليه ، ولا تزال ، الكثير من الدول ، والشركات الناجحة ، على مستوى المنظومة العالمية ، فالتقدم الاقتصادي، والنجاح التجاري، وتعزيز المراكز التنافسية ، لهذه الدول والشركات، سبقته، استثماراتٌ هائلة في مجال البحوث والدراسات والتطوير ، كقاعدة رئيسة، لبرامج ومبادرات التنوع الاقتصادي، بكل خياراته المُتاحة ، المُتناغمة مع الإمكانات والموارد المتاحة، والمُتقاطعة ، مع الاحتياجات التنموية ، في الحاضر، والمستقبل، لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للوطن، وأبنائه.
خلاصة القول ، التخطيط ، وإدارة المشروعات ، تتطلب في المقام الأول الشفافية ، والمصداقية ، والمحاسبة ، فهل التزم صندوق الاستثمارات العامة بهذه المعايير ، في إدارة استثماراته وأعماله ؟

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406661

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