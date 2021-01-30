تسجيل الدخول

الإمارات تجيز منح الجنسية لفئات محدّدة من العاملين فيها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-30T12:57:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : السبت 30 يناير 2021 - 12:57 مساءً
الإمارات تجيز منح الجنسية لفئات محدّدة من العاملين فيها

كل الوطن – وكالات: أعلنت الإمارات، اعتمادها تعديلات قانونية، تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين، من العلماء، والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في “تويتر”: “بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي، للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء، والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم”.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك، هو “استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”

كما أكد آل مكتوم أنه “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.

وأضاف: “تم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميا”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406666

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.