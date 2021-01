دعوات جديدة لحظر إيران من قبل هيئات رياضية بعد إعدام مصارع ثان خلال أشهر

كل الوطن – وكالات: ظهرت دعوات جديدة لحظر إيران من قبل هيئات رياضية كبرى بعد أنباء عن وفاة مصارع رئيسي ثان، قيل إنه تم إعدامه شنقا في السجن عن عمر يناهز 30 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

على الرغم من الاحتجاجات والالتماسات التي أيدها أمثال المصارع حميد سوريان، الحاصل على الميدالية الذهبية على مستوى الأولمبياد والعالم وآسيا، لقي المصارع مهدي علي حسيني مصرعه في سجن دزفول الاثنين الماضي، بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

The Islamic Republic in #Iran has executed a second wrestler, #MehdiAli_Hosseini .

We are fighting against execution in Iran and we need international community to hold the regime in Iran accountable.#StopExecutionsInIranpic.twitter.com/YxoxKYVJvg

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 25, 2021